890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
«Такого количества тяжелых больных и смертей я не видела за все время своей работы» (ВИДЕО) 12
Сегодня 09:53

На трассе «Фонтаны» открыли новый лыжный сезон

Новости. Общество
14:34, 06 Декабря 2021

Новости партнеров

В воскресенье на спортивной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске стартовал традиционный городской фестиваль «Зимние Фонтаны».

Зарегистрировалось участниками около 900 горожан. В первый стартовый день включились в конкурс лыжники, любители скандинавской ходьбы и пеших прогулок. Традиционный розыгрыш призов для лауреатов конкурса и закрытие фестиваля «Зимние фонтаны» пройдут 2 апреля.

Проведение лыжных соревнований стало возможно благодаря помощи меценатов — АО «Петрагранит» и Ассоциации камнеперерабатывающих производственных организаций Республики Карелия. За счет их средств идет благоустройство трассы и ее подготовка к лыжному сезону.

«Мы решили выделять часть прибыли на поддержку массового спорта и мероприятий, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Трасса „Фонтаны“ находится под нашим патронажем с 2019 года, мы постоянно вкладываем средства, чтобы проведение таких спортивных мероприятий было возможно. Кроме этого, планируем превратить „Фонтаны“ в современный спортивно-оздоровительный комплекс, которым можно пользоваться круглый год», — отметил директор АО «Петрагранит», председатель Ассоциации КПО Карелии Дмитрий Фабрикантов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Аналитика

Сегодня 15:29
Обществоведение
Ни детского сада, ни памятника 4
В Петрозаводске сорваны сроки строительства детского сада, из-за которого в городе вырубили лес и снесли памятник бойцу истребительного батальона.
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Офтальмологический центр Карелии осиротел
Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»