На трассе «Фонтаны» открыли новый лыжный сезон

В воскресенье на спортивной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске стартовал традиционный городской фестиваль «Зимние Фонтаны».

Зарегистрировалось участниками около 900 горожан. В первый стартовый день включились в конкурс лыжники, любители скандинавской ходьбы и пеших прогулок. Традиционный розыгрыш призов для лауреатов конкурса и закрытие фестиваля «Зимние фонтаны» пройдут 2 апреля.

Проведение лыжных соревнований стало возможно благодаря помощи меценатов — АО «Петрагранит» и Ассоциации камнеперерабатывающих производственных организаций Республики Карелия. За счет их средств идет благоустройство трассы и ее подготовка к лыжному сезону.

«Мы решили выделять часть прибыли на поддержку массового спорта и мероприятий, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Трасса „Фонтаны“ находится под нашим патронажем с 2019 года, мы постоянно вкладываем средства, чтобы проведение таких спортивных мероприятий было возможно. Кроме этого, планируем превратить „Фонтаны“ в современный спортивно-оздоровительный комплекс, которым можно пользоваться круглый год», — отметил директор АО «Петрагранит», председатель Ассоциации КПО Карелии Дмитрий Фабрикантов.