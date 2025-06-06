На трассе Фонтаны подведут итоги летнего фестиваля

Награждение участников летнего фестиваля Фонтаны пройдет сегодня, 29 июня.

Участников фестиваля ждут в 11:00 утра в начале трассы, на стартовой площади.

В программе: награждение лауреатов, розыгрыш подарков, горячий чай, уха с костра, музыка, ведущий, танцы, карельская игра Кююккя, сложнейшие лабиринты, от ориентировщиков проекта О-среда, веревочный парк, от настоящих туристов и другие активности.

Напомним, летний фестиваль проходил в этом году впервые. В тестовом режиме. Цель - привлечь жителей на трассу в летнее время. Можно было просто гулять и ставить отметки, как зимой. Дистанция составляла 1,7 км от старта. Также были организованы тематические акции в рамках фестиваля. Так, по средам можно было поучиться спортивному ориентированию.

Ранее организаторы фестиваля запустили опрос с целью выбрать талисман на будущий год.