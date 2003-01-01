На трассе Фонтаны стартовал сентябрьский фестиваль

Любителей физкультуры ждут на трассе Фонтаны по вторникам и четвергам.

В конце августа на Фонтанах начался городской фестиваль «Летние фонтаны». Он включает 14 фестивальных дней.

Участников ждут прогулки на свежем воздухе, тренировки и поход выходного дня. Поставить отметку можно с 11:00 до 20:00.

— Как и в начале лета один из фестивальных дней будет посвящён спортивному ориентированию. На этот раз формат немного меняется. Осенняя серия занятий по ориентированию будет проходить по вторникам с 26 августа до 30 сентября с 17 до 19 часов. В это время будет подготовлена дистанция (дисциплина выбор) и организована работа инструктора. Контрольные пункты будут оборудованы стандартной призмой с номером и компостером. Отметка на контрольных пунктах будет производится компостером в карте. Стоимость карты 100 рублей, — рассказали организаторы.

Также по вторникам и четвергам весь сентябрь в 19:00 на стартовой поляне трассы «Фонтаны» будут проходить тренировки от профессиональных спортсменов. В программе совместные пробежки, растяжка, ОФП, тактика преодоления дистанции.

Напомним, летний фестиваль проходил в этом году впервые с конца мая по конец июня. В тестовом режиме. Целью было привлечь жителей на трассу в летнее время. Можно было просто гулять и ставить отметки, как зимой. Дистанция составляла 1,7 км от старта. Также были организованы тематические акции в рамках фестиваля. Участников было, конечно, меньше, чем зимой, но интерес у горожан есть.

— Начало положено, и мы видим, что есть интерес к такому мероприятию. Значит, будем его совершенствовать, чтобы как можно больше жителей города включилось в активное движение на свежем воздухе, в здоровый образ жизни, — отметил Андрей Сандальнев.