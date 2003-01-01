РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Обществоведение
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30 Статьи
Тема недели
«Мы к этому шли 10 лет»: Леонид Белуга рассказал, каким будет первый аквапарк в Петрозаводске
27 ноября, 10:20 Статьи
Новости

Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

16:00

ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

15:01

Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

14:01

Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

13:16

Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

12:32

677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации

12:06

Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

11:32

В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

11:01

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

10:31

«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

10:01

На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

09:29

Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

09:00

Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды

07:16

В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

00:10

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

20:30

Пожарные спасли 88-летнюю женщину в карельском поселке Пиндуши

18:30

В Карелии объявлен аукцион на заготовку новогодних елей

17:20

В Кеми задержали серийного магазинного вора

16:15

В Петрозаводске ищут сбежавшую во время пожара собаку

14:55

Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

13:59

У жителя Костомукши конфисковали автомобиль за нетрезвую езду

12:58

В Карелии сохранится сильный ветер

12:24

Молодой житель Кондопоги Геннадий Петров погиб в ходе спецоперации

11:59

Конкурс «Народный депутат», организованный ЕР, может стать ежегодным

11:28

Глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает 61-й день рождения

10:59

В Карелии пройдут массовые проверки водителей такси и микроавтобусов

10:22

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на трассе Петрозаводск — Суоярви

09:49

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России с резким ростом стоимости зимнего отдыха

09:04

Петербургские ветеринары провели малоинвазивную стерилизацию львицы из Карельского зоопарка

08:32

Автомобиль перевернулся в посёлке Чална Пряжинского района

08:03

Финляндия запустит производство БПЛА для поставок на Украину и в страны НАТО

00:14
На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели
Сегодня 09:29 Общество
Поделиться

Трассу «Фонтаны» продолжают готовить к предстоящему лыжному сезону. Традиционный зимний фестиваль начнется ровно через неделю.

фото: © Трасса Фонтаны Петрозаводск / VK

Накануне, 29 ноября, на развилке трассы «Фонтаны» установили качели. Об этом рассказали в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.

— Готовы семейные качели на развилке. Теперь качаться и фотографироваться можно всей семьей сразу, влезут все, — говорится в сообщении.

Напомним, это не единственные качели на популярной петрозаводской трассе. Первые появились в прошлом году на первом фонтане. Локация пользовалась популярностью у любителей дальних лыжных прогулок. Так же качело есть на старте.

Благоустройство популярной лыжной трассы в этом году началось еще в октябре. Волонтеры провели несколько субботников. И качели — это финальная часть. Главное, участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также привели в порядок «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра. 

Добавим, что в зимний сезон трассу вновь будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась — мост построили. В этом году фестиваль откроется 7 декабря. Напомним, фестивальных дней будет больше. Поставить отметку в карточке участника можно будет 60 раз. Организаторы учли пожелания лыжников.

— Увеличили и время для отметки — с 9 утра до 20.00 в каждый фестивальный день. Все эти нововведения мы сделали для вашего удобства и комфорта. Теперь после работы в будни, вы можете не просто покататься на лыжах при освещенной трассе, но и поставить отметку. Лесное кафе на развилке будет работать в прежнем режиме в субботу и воскресенье с 9 утра до 17.00, — уточнили организаторы.

Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. По его итогам выберут лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Первым необходимо получить 42 отметки, вторым 28, третьим не менее 14. 

Обсудить (0) в ленту
ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой
Сегодня, 15:01 Общество
Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО
Сегодня, 14:01 Происшествия
Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии
Сегодня, 09:00 Общество
В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре
Сегодня, 00:10 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение