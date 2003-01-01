На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

Трассу «Фонтаны» продолжают готовить к предстоящему лыжному сезону. Традиционный зимний фестиваль начнется ровно через неделю.

Накануне, 29 ноября, на развилке трассы «Фонтаны» установили качели. Об этом рассказали в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.

— Готовы семейные качели на развилке. Теперь качаться и фотографироваться можно всей семьей сразу, влезут все, — говорится в сообщении.

Напомним, это не единственные качели на популярной петрозаводской трассе. Первые появились в прошлом году на первом фонтане. Локация пользовалась популярностью у любителей дальних лыжных прогулок. Так же качело есть на старте.

Благоустройство популярной лыжной трассы в этом году началось еще в октябре. Волонтеры провели несколько субботников. И качели — это финальная часть. Главное, участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также привели в порядок «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра.

Добавим, что в зимний сезон трассу вновь будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась — мост построили. В этом году фестиваль откроется 7 декабря. Напомним, фестивальных дней будет больше. Поставить отметку в карточке участника можно будет 60 раз. Организаторы учли пожелания лыжников.

— Увеличили и время для отметки — с 9 утра до 20.00 в каждый фестивальный день. Все эти нововведения мы сделали для вашего удобства и комфорта. Теперь после работы в будни, вы можете не просто покататься на лыжах при освещенной трассе, но и поставить отметку. Лесное кафе на развилке будет работать в прежнем режиме в субботу и воскресенье с 9 утра до 17.00, — уточнили организаторы.

Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. По его итогам выберут лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Первым необходимо получить 42 отметки, вторым 28, третьим не менее 14.