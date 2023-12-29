На трассе «Фонтаны» в Петрозаводске вместо теплого кафе установили ларек с мороженым

В одном из городских пабликов опубликовали фото.

Как сообщили в паблике «Мой Петрозаводск», на лыжной трассе «Фонтаны» вместо теплого кафе установили ларек с мороженым.

Свидетели сообщили, что ларек был установлен после просьбы вернуть кафе на трассу.



«Вот мы и просили вернуть кафе, а нам поставили ларек с мороженым. Чем думают?» — удивляются петрозаводчане.