На трассе из Карелии в Петербург перекроют автомобильное движение

В Управлении дорог Северо-Запада назвали причину перекрытия трассы в Ленинградской области.

Сегодня, 16 октября, с 10:00 до 10:45 на 40 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с королевством Норвегия) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

— В указанный период для прохода вниз по реке Неве брига «Россия» с максимальным высотным габаритом 29,5 метра будет производиться разводка моста, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, — объяснил он причины введения соответствующих мер.

Отмечается, что раздвижение переправы станет возможным только при скорости ветра не более 15 м/с.

