В ДТП на севере Карелии пострадал человек.
На 122 километре дороги А-137 в Карелии автомобиль улетел в кювет, сообщили в МЧС республики.
— Авария произошла на трассе Кочкома — госграница, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП пострадал один человек. Спасатели поставили перевернувшуюся машину на колёса.
Ранее мы писали, что Карелия вошла в топ-5 регионов с наибольшей аварийностью на дорогах. Лидерами рейтинга также стали Республика Калмыкии, Тува, Костромская и Тюменская области.