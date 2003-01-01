На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

Изменения будут действовать 18 сентября с 9:00 до 14:00 на участке с 11-го по 14-й км автодороги подъезд к г. Североморску (входит в состав автодороги Р-21 «Кола») в Мурманской области.
Ограничения вводят из-за проведения плановых учений по обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильным дорогам в условиях чрезвычайной ситуации.
Будет полностью прекращено движение для всех видов транспортных средств, рассказали в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола».
На время действия ограничений проезд будет организован по территории г. Мурманска.