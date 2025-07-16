На трассе «Кола» ограничат движение

Движение транспорта ограничат из-за разводки моста.

На федеральной трассе «Кола» временно ограничат движение транспорта из-за разводки Ладожского моста в Ленобласти. Как рассказали в дорожном управлении «Северо-Запад», движение ограничат 5 августа на 40-м километре трассы Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия.

Известно, что ограничение будет длиться 45 минут с 00:15 до 01:00 для прохода баржебуксирного состава «Капитан Шитов», «ВЭШ-91009», «ВЭШ-91010», «ВЭШ-91011», «ВЭШ-91012», катамарана «Центаурус-II» и яхты «Хортица».

– ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, – сообщили в дорожном управлении.