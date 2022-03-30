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На трассе «Кола» ограничат проезд из-за ремонта путепровода

Новости. Общество
17:20, 19 Апреля 2022
фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

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На федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на путепроводе, расположенном на 19 километре федеральной трассы «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) во Всеволожском районе Ленинградской области, с 21 по 30 апреля 2022 года будет ограничена пропускная способность.

«В связи с производством работ по восстановлению модульного резинометаллического деформационного шва и пришовной зоны выполненной из полимербетона, на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост–Мга будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Во время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период производства работ останутся свободными для движения две полосы в направлении Мурманска и только одна в направлении Санкт-Петербурга», — добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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