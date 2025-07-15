На трассе «Кола» около поселка Березовка завершается строительство АЗС

Полностью модернизированная автозаправка «Газпромнефть» скоро откроется на трассе «Кола» в Кондопожском районе.

Завершается реконструкция автозаправки рядом с поворотом на поселок Березовка в Кондопожском районе. В рамках инвестпроекта, напомним, идет модернизация 15 АЗС на федеральных дорогах в Петрозаводске, Пряже, Березовке, Олонце, Суоярви, Кондопоге, Сортавале, Рауталахти, Пудоже и Деревянке. Инвестором выступает петербургская компания «Альфа-Бизнес».

Как сообщает Минэкономразвития Карелии, основные работы по модернизации АЗС выполнены, идёт асфальтирование с последующим благоустройством территории.

Помимо заправки и магазина, на территории этой и других 15 автозаправок будут работать кафе, комнаты матери и ребенка и детские площадки. Общая стоимость проекта составит более 440 миллионов рублей, что позволит создать не менее 70 новых рабочих мест для жителей республики.

Реализация инвестиционного проекта обеспечит гостям Карелии доступ к модернизированным автозаправочным комплексам, что сделает путешествия по региону более удобными и безопасными.