На трассе «Кола» перекроют автомобильное движение

Движение приостановят из-за разводки моста.

17 июля на федеральной трассе «Кола» на несколько часов перекроют движение. Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобили не смогут проехать из-за развода моста.

— В период с 12:50 до 15:00 для прохода вверх по реке теплоходов «Сигулда», «А. Уваров» с максимальным высотным габаритом 22 метра представителями АО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.