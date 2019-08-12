На трассе "Кола" перекроют движение из-за разведения Ладожского моста

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Во вторник, 13 августа, через Ладожский мост будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке теплохода ОС "Ладога" с максимальным высотным габаритом 22,3 метра будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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