На трассе «Кола» произошло столкновение двух автомобилей

Сегодня на 849-м километре федеральной автодороги «Кола» произошло ДТП с участием двух автомобилей. Обе машины получили серьёзные механические повреждения.
Сигнал о ДТП поступил по системе экстренного вызова «112». На место происшествия выехало отделение пожарной части №22 по охране города Кемь в составе пяти человек.
Пожарные провели осмотр места аварии. По данным спасателей, разлива топлива не зафиксировано. Применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) не потребовалось.
В результате инцидента пострадавших нет.
Для вызова экстренных оперативных служб необходимо использовать единый номер 112.
