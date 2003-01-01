На трассе «Кола» произошло столкновение двух автомобилей

РЕКЛАМА
Поделиться

Сегодня на 849-м километре федеральной автодороги «Кола» произошло ДТП с участием двух автомобилей. Обе машины получили серьёзные механические повреждения.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности

 

Сигнал о ДТП поступил по системе экстренного вызова «112». На место происшествия выехало отделение пожарной части №22 по охране города Кемь в составе пяти человек.

Пожарные провели осмотр места аварии. По данным спасателей, разлива топлива не зафиксировано. Применение гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) не потребовалось.

В результате инцидента пострадавших нет.

Для вызова экстренных оперативных служб необходимо использовать единый номер 112.

Ранее три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты.

 

