На трассе «Кола» 3 июля перекроют движение

На трассе «Кола» разведут Ладожский мост, чтобы открыть дорогу паруснику «Россия» и парусно-моторной яхте «Orca».

3 июля в течение 45 минут на федеральной дороге общего пользования «Кола» полностью перекроют движение автомобильного транспорта. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке брига «Россия» и парусно-моторной яхты «Orca» с максимальным высотным габаритом 30 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» будут заниматься разводкой моста.