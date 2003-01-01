На трассе «Кола» столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

Травмы получили водитель и пассажирка отечественного авто.
Утром 6 октября на 474 километре автодороги Р-21 «Кола» в Кондопожском районе столкнулись автомобили «Лада» и «ФИАТ Дукато». Об этом сообщили в ГАИ Карелии.
По предварительной информации, водитель «Лады» начал разворот, а водитель микроавтобуса в это же время пошел на обгон. В результате аварии 51-летний водитель и 38-летняя пассажирка отечественного автомобиля получили травмы.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.
