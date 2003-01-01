На трассе «Кола» в Карелии насмерть сбили пешехода

В Кондопожском районе Карелии сегодня, 29 августа, в дорожной аварии погиб мужчина.
Сегодня, 29 августа, в Кондопожском районе в 15:00 на 484 километре федеральной автодороги «Кола» неустановленный пешеход, не убедившись в безопасности перехода, вышел на проезжую часть по ходу движения транспортных средств.
Водитель автомобиля Kia 1981 года рождения предпринял все необходимые меры, чтобы избежать наезда, но трагического происшествия избежать не удалось. Пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Как уточнили в ГАИ Карелии, погибший, личность которого не установлена, был с тарой для ягод. По всей видимости, в лесу он собирал ягоды.
По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.