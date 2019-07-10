На трассе "Кола" в Карелии рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

ДТП произошло 9 июля в Сегежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

После 16.00 на 716 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В 16.44 пожарно-спасательное подразделение Сегежи прибыли на место аварии.

По информации МЧС Карелии, в ДТП никто не пострадал.