РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Личное мнение
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
Новости

Старое здание ФАПа в Приладожье привели в порядок

12:35

Экс-глава Медвежьегорского психоневрологического интерната пойдет под суд за присвоение денег умерших постояльцев

12:20

Не сдавшие экзамены девятиклассники смогут получить профессию бесплатно

12:00

На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

11:30

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение о непогоде

19:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

18:30

Дождь и ветер: прогноз погоды на 22 сентября

18:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

17:30

В двух карельских поселках произошли пожары

16:30

В Карелии от управления отстранили более 800 пьяных водителей

15:30

Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

14:30

Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

14:00

В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

13:00

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10
На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося
Сегодня 11:30 Происшествия
Поделиться

Серьезное ДТП с лосем произошло 21 сентября во второй половине дня на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии.

фото: © Владимир Естоев для «Столицы на Онего»

После столкновения с автомобилем животное оказалось у обочины. При этом оно подавало признаки жизни. Подробностей аварии и информации о состоянии пассажиров автомобиля, который совершил аварию, пока ничего неизвестно. Также неизвестно, выжил в итоге лось или нет. Ждем официального сообщения от ГАИ Карелии.

Напомним, что в Карелии регулярно сбивают лосей. Отметим, что столкновение с лосем крайне опасно для человека. Как правило, высокое животное падает на лобовое стекло машины. Человек может пострадать и даже погибнуть, не говоря уже об ущербе для автомобиля и самого животного.
При этом водитель получает штраф, если животное сбито в зоне действия знака с изображением лося. Действия водителя, сбившего лося, в этом случае квалифицируются как прямое уничтожение ресурсов. Штрафы внушительные.

Жизнь одного лося оценивается в десятки тысяч рублей. Если же сбита беременная лосиха, то следует прибавить к этой сумме еще столько же за каждого убитого лосенка. При этом важно, что компенсация по ОСАГО за сбитое на дороге животное не полагается. Поэтому штраф водителю придется выплачивать из своего кармана. Исключение — страховка КАСКО, она может покрыть ущерб.

При виде треугольного знака с лосем лучше снизить скорость и внимательно смотреть на дорогу. Если же зверь выбежал на трассу и затормозить уже не получится, стоит объехать его сзади (задом лоси не бегают).

Напомним, у лосей сейчас гон. Ранее «очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

Обсудить (0) в ленту
Жизнерадостно и ярко - беговой праздник "Кросс нации" прошел в Петрозаводске
Как работает карельский турбизнес осенью
Парусники, шпаги, гардемарины - фестиваль "Алые паруса над Онего" прошел в Петрозаводске
Большие и маленькие, мохнатые и гладкошерстные - сразу две выставки собак прошли в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение