На трассе «Кола» в Карелии сбили очередного лося

Серьезное ДТП с лосем произошло 21 сентября во второй половине дня на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии.

После столкновения с автомобилем животное оказалось у обочины. При этом оно подавало признаки жизни. Подробностей аварии и информации о состоянии пассажиров автомобиля, который совершил аварию, пока ничего неизвестно. Также неизвестно, выжил в итоге лось или нет. Ждем официального сообщения от ГАИ Карелии.

Напомним, что в Карелии регулярно сбивают лосей. Отметим, что столкновение с лосем крайне опасно для человека. Как правило, высокое животное падает на лобовое стекло машины. Человек может пострадать и даже погибнуть, не говоря уже об ущербе для автомобиля и самого животного.

При этом водитель получает штраф, если животное сбито в зоне действия знака с изображением лося. Действия водителя, сбившего лося, в этом случае квалифицируются как прямое уничтожение ресурсов. Штрафы внушительные.

Жизнь одного лося оценивается в десятки тысяч рублей. Если же сбита беременная лосиха, то следует прибавить к этой сумме еще столько же за каждого убитого лосенка. При этом важно, что компенсация по ОСАГО за сбитое на дороге животное не полагается. Поэтому штраф водителю придется выплачивать из своего кармана. Исключение — страховка КАСКО, она может покрыть ущерб.

При виде треугольного знака с лосем лучше снизить скорость и внимательно смотреть на дорогу. Если же зверь выбежал на трассу и затормозить уже не получится, стоит объехать его сзади (задом лоси не бегают).

Напомним, у лосей сейчас гон. Ранее «очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии