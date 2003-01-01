На трассе «Кола» в Медвежьегорском районе автомобиль съехал в кювет

Сегодня около полудня на 634 километре федеральной трассы «Кола» в Медвежьегорском районе легковой автомобиль съехал в кювет.
По сообщению Госкомитета Карелии по безопасности, на место происшествия оперативно выехал состав пожарно-спасательной части № 15 по охране города Медвежьегорск. Спасатели осмотрели место ДТП и обезвредили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею.
Движение транспорта на трассе не перекрыто.
Госкомитет напоминает, что номер вызова экстренных оперативных служб на всей территории России — 112.