На трассе под Лахденпохьей жестко столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль

Пострадал мотоциклист.

Сегодня днем, 7 июня, на федеральной трассе А-121 «Сортавала — Санкт-Петербург» произошло серьезное ДТП. В трех километрах от столкнулись мотоцикл BMW и автомобиль Renault Duster. Сообщение о происшествии поступило в 11:57.

По информации Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, водитель мотоцикла получил ушибы. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На место происшествия прибыли пожарные из ПЧ-26 Лахденпохьи, сотрудники ДПС и скорая медицинская помощь. Спасатели отключили аккумуляторы в поврежденных транспортных средствах для предотвращения возгорания. Обстоятельства ДТП устанавливаются.