На трассах Карелии из-за гололеда автомобили массово съезжают в кюветы

Водители сообщают о гололедице на дороге Карелии и отсутствии обработки. Много машин оказалось в кюветах.
Автодороги Карелии сегодня утром стали местом массовых заносов автомобилей. Причиной происшествий водители называют сильную гололедицу и отсутствие обработки дороги противогололедными материалами. Утром, действительно, ударили заморозки.
По сообщениям очевидцев, на отдельных участках трасс образовался слой наледи, из-за чего машины теряют управление. В социальных сетях и сообществах публикуются фото и видео с мест событий, где видно автомобили, съехавшие с дорожного полотна. Есть даже пострадавшие.
Так, в ГАИ Карелии «Столице на Онего» рассказали, что в 10:44 рядом с деревней Уя Прионежского района зарегистрирована авария с одним пострадавшим.
опубликовала видео с подписью, что трасса в сторону Деревянного стала эпицентром аварий из-за гололеда: несколько автомобилей на кадрах находятся за пределами трассы в кювете.
Наши читатели также рассказали, что на подъезде к городу Сортавала увидели около пяти автомобилей в кювете (верхнее фото).
Напоминаем водителям о необходимости смены летних шин на зимние и соблюдения особых правил безопасности в условиях гололеда:
— Соблюдайте скоростной режим.
— Избегайте резких маневров (торможения, повороты, перестроения).
— Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта, так как тормозной путь на льду многократно возрастает.
— В сильную непогоду по возможности пользуйтесь общественным транспортом.
Ранее МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю.