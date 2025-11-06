На трассе под Петрозаводском перекроют движение транспорта

Дорожники объяснили причину временной приостановки движения транспорта на трассе «Кола» в Карелии.
С 7 по 9 ноября на 411 км федеральной трассы Р-21 «Кола» (севернее деревни Половины Прионежского района) периодически будет проводиться кратковременная (не более 15 минут) приостановка движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».
Ограничения обусловлены проведением работ по монтажу провода воздушной линии экстропередач.
— Просим водителей учитывать названное обстоятельство при планировании поездок в указанный период в этом направлении, — отметили в учреждении.
