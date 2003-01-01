На трассе под Петрозаводском произошло ДТП с участием двух иномарок, есть пострадавший

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Прионежском районе Карелии на 5-м километре автодороги Р-21 "Кола" в 22:10, пострадал мужчина.

По предварительной информации Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Toyota Yaris и Mercedes Benz. Водитель Toyota при обгоне колонны транспортных средств по правой полосе не справился с управлением - неверно выбрал скорость, что привело к заносу и последующему столкновению с Mercedes, который двигался по левой полосе, сообщает Полиция Карелии.

В результате аварии пострадал 45-летний водитель Toyota. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, однако впоследствии отказался от получения медицинской помощи.

В настоящее время Госавтоинспекцией Прионежского района проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня произошло массовое ДТП под Петрозаводском.