На трассе «Сортавала» автомобиль улетел в кювет

Мужчина, пострадавший в ДТП, попал в больницу.

Сегодня на 402 км трассы А-121 «Сортавала» легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся на крышу, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— Специалистами дежурного караула ПЧ-49 села Ведлозера был проведён осмотр места ДТП и отключён аккумулятор транспортного средства, — сообщили там.

В результате аварии пострадал мужчина, которого впоследствии доставили в Пряжинскую ЦРБ.