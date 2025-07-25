На трассе «Сортавала» обновят более 80 км асфальтового покрытия

Замена полотна производится сразу на двух участках дороги.

На федеральной трассе А-121 «Сортавала», пользующейся популярностью среди автопутешественников, обновят более 80 км асфальтового покрытия, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

— Специалисты восстанавливают два участка дороги. На отрезке с 215 по 273 км продолжается замена изношенных слоев асфальтобетона. В то же время на участке с 313 по 338 км уже завершены основные работы по устройству защитных слоев, специалисты занимаются нанесением горизонтальной разметки, начав с обозначения пешеходных переходов — желто-белых «зебр», — рассказали в учреждении.

Там также отметили, что в 2025 году на территории Карелии и Мурманской области планируется замена более 100 км покрытия трассы Р-21 «Кола» и автодороги А-137 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой.