На трассе в Карелии 62-летняя женщина попала в ДТП на электросамокате

31 июля в разных районах Карелии зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

В Сегежском районе днем 62-летняя женщина на электросамокате мощностью 500Вт не справилась с управлением и опрокинулась на трассе. Ее с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что для управления электросамокатом мощностью более 250Вт нужны права категории «М» или другие действующие водительские права. Также важно использовать защитную экипировку, включая мотошлем, и соблюдать правила дорожного движения.

В Сортавале около 10 утра 51-летний мужчина на скутере VMC в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал в кювет. Он получил травмы, при этом защитной экипировки у него не было.

В Кондопожском районе вечером 49-летний водитель мопеда MotoLand без прав и в пьяном состоянии упал с транспортного средства. В результате он получил травмы.