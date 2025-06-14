На трассе в Карелии 70-летняя женщина уснула за рулем и врезалась в дерево

Женщину-водителя доставили в больницу.

Вчера вечером, 23 июня, на 46-м километре дороги «Кола-Кончезеро-а/д Шуйская-Гирвас» произошла авария. Женщина за рулем «Лады» съехала с трассы и врезалась в дерево. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.

По предварительным данным, 70-летняя женщина-водитель ехала в сторону Мурманска. Она заснула за рулем из-за усталости. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и сейчас находится на стационарном лечении.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.