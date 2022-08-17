На трассе в Карелии 73-летний водитель ВАЗа врезался в грузовик

Авария с участием легковушки и грузовика произошла на трассе «Кола» в Кондопожском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, два автомобиля столкнулись вчера, 17 августа, на 584 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе.
Авария произошла в 12.20. Как рассказали в ГИБДД, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра и по касательной задел встречный грузовик Mercedes-Benz.
От удара легковушка съехала с проезжей части в кювет и там врезалась в дерево.
В результате аварии травмы получил 73-летний водитель отечественной машины. По факту ДТП проводится проверка.
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