На трассе в Карелии фура опрокинулась в кювет

29 сентября в 12:30 на 25-м километре автодороги «Кола 748 км — Сегежа», недалеко от поселка Майгуба, фура попала в ДТП.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением на опасном левом повороте, в результате чего автопоезд опрокинулся в кювет справа по ходу движения. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.
58-летний водитель получил телесные повреждения. Его доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что во время движения водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Петрозаводске водитель сбил пешехода на «зебре» и скрылся.