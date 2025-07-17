На трассе в Карелии фура съехала в кювет и перевернулась после разрыва колеса

За день на трассе «Кола» произошло два ДТП с пострадавшими.

30 июля утром возле Кондопоги на 473 км трассы Р-21 «Кола» водитель Шевроле Нивы не уступил дорогу Ладе Гранте. В столкновении пострадали 87-летний мужчина за рулем Нивы и 55-летняя пассажирка Гранты.

Во второй аварии днем на 669 км трассы в Сегежском районе у грузовика Scania лопнуло колесо. 22-летний водитель не справился с управлением, фура перевернулась в кювет. Молодой человек получил травмы.

Госавтоинспекция Карелии проводит проверки по обоим происшествиям. Точные причины аварий устанавливаются.