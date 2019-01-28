На трассе в Карелии каждое шестое ДТП произошло с участием иногородних водителей

На ФАД "Кола" с участием иногородних водителей произошло 63 ДТП, в которых 10 человек погибли, сообщили в ГИБДД Карелии.

По вине водителей из других регионов совершено 46 ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 59 получили травмы.

Чаще всего участниками ДТП становились жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга (4 погибших и 35 пострадавших), а также Мурманской области: 1 погибший и 23 пострадавших.

В одном ДТП погибли 2 жителя Нижегородской области. В 2 ДТП пострадали 6 участников движения из Тульской области, один погиб. И еще в одном ДТП прервалась жизнь жителя Ростовской области, а его земляк получил травмы.

Участниками ДТП на автодороге "Кола" также стали жители Украины, Башкортостана, Дагестана, Краснодарского края, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Саратовской и Смоленской областей.