На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

Пострадавшую доставили в петрозаводское медучреждение.

Вчера вечером, 17 августа, на 450-м километре трассы А-121 в сторону города Сортавала произошло серьезное ДТП. Автомобиль сбил женщину-пешехода, после чего съехал в кювет. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности Карелии.

Сообщение о происшествии поступило в 18:47. На место выехали спасатели из Ведлозера на одной автоцистерне, а также бригада скорой помощи и полиция.

Пострадавшая на момент прибытия медиков находилась без сознания. Ее доставили в РБ СЭМП (экс-БСМП) в Петрозаводске.

Спасатели провели осмотр места аварии и отключили аккумулятор автомобиля для предотвращения возгорания. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции.