На трассе в Карелии молодой водитель вылетел на встречную полосу и устроил жесткое ДТП

В Карелии 11 августа произошло два ДТП с пострадавшими.
Как сообщили в ГАИ Карелии, в Костомукше 63-летний водитель «Лады Нивы» при выезде со двора на проспекте Горняков не уступил дорогу 35-летней женщине-пешеходу. Женщина получила травмы.
В Прионежском районе на подъезде к Петрозаводску 21-летний водитель BMW потерял управление на скорости. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Ниссан Мурано» под управлением 44-летнего мужчины. Оба водителя пострадали.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства обоих происшествий.