На трассе в Карелии молодой водитель сбил лося и съехал в кювет

Пассажирку доставили в больницу.

Ночью 18 июня на подъезде к поселку Хийтола в Лахденпохском районе произошло серьезное Д. П. Молодой водитель на ВАЗе сбил лося, после чего машина съехала в кювет. Об этом сообщили в ГАИ Карелии.

21-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В тот же день произошло еще три ДТП с пострадавшими.

В Лахденпохском районе мотоциклистка на Bajaj врезалась в другой мотоцикл Kawasaki из-за неправильно выбранной дистанции. 34-летняя женщина из Московской области госпитализирована.

В городе Сортавала водитель Chery не уступил дорогу Renault на перекрестке. В аварии пострадал полуторамесячный ребенок в Renault. Об этом мы писали ранее.

В поселке Хелюля Jeep выехал на встречную полосу и столкнулся с FAW. 43-летняя водитель Jeep получила травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что за одну неделю пять лосей попали под колеса автомобилей на дорогах республики. Лосей сбили водители в Прионежском, Олонецком, Кондопожском районах и Сегежском округе.

Всего за два неполных месяца на дорогах республики произошло 16 ДТП с участием диких животных. В мае зарегистрировано восемь таких аварий — сбили двух кабанов, медведя и пять лосей.