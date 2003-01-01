На трассе в Карелии мотоциклист из Москвы врезался в дорожное ограждение

Водитель не справился с управлением на опасном участке.
4 октября 2025 года на 248-м километре автодороги А-121 «Сортавала», недалеко от поселка Рауталахти, мотоциклист попал в ДТП. Как сообщили в местной пожарной части, информация о происшествии поступила спасателям в 12:08.
Водитель мотоцикла Honda Africa не справился с управлением на крутом повороте, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение. В результате аварии 29-летний мотоциклист, житель Москвы, получил травмы. Молодой человек был доставлен в больницу.
На место происшествия выезжали пожарные из 38-й пожарно-спасательной части города Сортавала. Спасатели провели осмотр места ДТП.
