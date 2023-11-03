На трассе в Карелии опрокинулся бензовоз, водитель погиб

Авария произошла в районе съезда с трассы Кола на дорогу Кочкома-Костомукша.
Михаил Охлопков, глава Минздрава Карелии, в своем телеграм-канале 5 ноября опубликовал срочное сообщение из Сегежской ЦРБ.
По его словам, в районе съезда с трассы Кола на дорогу Кочкома-Костомукша произошло опрокидывание бензовоза.
Водитель погиб, его личность устанавливается. На месте происшествия произошел разлив бензина. Работают экстренные службы.
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