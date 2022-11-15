На трассе в Карелии перевернулся лесовоз (ВИДЕО)

Грузовик не удержался на дороге на севере Карелии.
Видео последствий аварии, произошедшей 17 ноября на трассе «Кочкома — Госграница» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, груженый лесовоз съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Бревна развалились по придорожной полосе.
Ранее появилась информация о смертельной аварии на трассе «Кола» в Кондопожском районе.
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