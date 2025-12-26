На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

Сегодня около 11:00 на 739-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Сегежском районе Карелии произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и микроавтобуса Sollers Atlant. В результате аварии один человек погиб, второй получил травмы.

По данным полиции Карелии, водитель ВАЗ-2107, двигавшийся со стороны Беломорска в сторону Сегежи, при совершении обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2107 (пол и возраст в сообщении не указаны). Смерть наступила на месте происшествия. Также госпитализирован с травмами водитель ВАЗ-2107, 1990 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

