На трассе в Карелии ребенок пострадал в ДТП из-за уснувшего водителя

ДТП произошло 10 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 2.00 на 338 км автодороги "Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож" 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030 с прицепом уснул во время движения автомобиля.

В результате чего водитель совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo с полуприцепом (наезд совершен на полуприцеп, обозначенный знаком аварийной остановки и аварийной сигнализацией).



В ДТП пострадали два человека: 40-летняя и 14-летняя пассажирки автомобиля ВАЗ. Им оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.