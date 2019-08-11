На трассе в Карелии ребенок пострадал в ДТП из-за уснувшего водителя

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ДТП произошло 10 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 2.00 на 338 км автодороги "Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож" 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030 с прицепом уснул во время движения автомобиля.
В результате чего водитель совершил наезд на стоящий автомобиль Volvo с полуприцепом (наезд совершен на полуприцеп, обозначенный знаком аварийной остановки и аварийной сигнализацией).
В ДТП пострадали два человека: 40-летняя и 14-летняя пассажирки автомобиля ВАЗ. Им оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
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