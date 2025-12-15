На трассе в Карелии столкнулись два грузовика, есть пострадавший

Лоухские пожарные оказали помощь пострадавшему при ДТП на трассе «Кола» в Карелии.
Авария произошла сегодня, 15 декабря. В 15:30 лоухские огнеборцы получили сообщение о ДТП на 1003 км трассы «Кола». Столкнулись два грузовых автомобиля «Вольво» и «МАN».
— К месту вызова был направлен дежурный караул пожарной части Лоухи — 4 человека на автоцистерне. По прибытии одного пострадавшего, водителя а/м «МАN» деблокировали из кабины при помощи ГАСИ «Агрегат СН», — сообщили в госкомитете Карелии по безопасности.
Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, мужчина госпитализирован в Кемь.
