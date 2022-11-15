На трассе в Карелии свинья бежит по направлению к границе

В Сортавальском районе Карелии водители запечатлели на камеру, как по дороге бегает упитанная свинья.

В паблике «Подслушано в Сортавале» сообщается, что в поселке Хелюля вдоль дороги бегает свинья.

«Чья пропажа бегает между Тельмана и Хелюля?» — интересуются участники соцсети.

Ранее сообщалось, что забор на границе Финляндии может остановить кабанов и медведей из России.