На трассе в Карелии свинья бежит по направлению к границе

В Сортавальском районе Карелии водители запечатлели на камеру, как по дороге бегает упитанная свинья.
В паблике «Подслушано в Сортавале» сообщается, что в поселке Хелюля вдоль дороги бегает свинья.
«Чья пропажа бегает между Тельмана и Хелюля?» — интересуются участники соцсети.
Ранее сообщалось, что забор на границе Финляндии может остановить кабанов и медведей из России.
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