На трассе в Карелии у грузовика во время движения отлетело колесо

Из-под крыла автомобиля вырвалось пламя.

26 июня на трассе в Карелии произошло необычное ДТП. У грузового фургона во время буксировки отлетело колесо.

Очевидецу снял произошелдшее на видео, ролик опубликовало сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Отлетевшее колесо покатилось по трассе. На видеозаписи видно, как машина начинает петлять по дороге, а из-под крыла колеса появляется огонь.

Пользователи в комментариях в шутку написали, что это был «призрачный гонщик».