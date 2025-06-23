На трассе в Карелии у грузовика во время движения отлетело колесо

Из-под крыла автомобиля вырвалось пламя.
26 июня на трассе в Карелии произошло необычное ДТП. У грузового фургона во время буксировки отлетело колесо.
Очевидецу снял произошелдшее на видео, ролик опубликовало сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Отлетевшее колесо покатилось по трассе. На видеозаписи видно, как машина начинает петлять по дороге, а из-под крыла колеса появляется огонь.
Пользователи в комментариях в шутку написали, что это был «призрачный гонщик».
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