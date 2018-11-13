На трассе в Карелии в ДТП пострадала 18-летняя девушка

В Пряжинском районе внедорожник съехал в кювет, травмы получила юная пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 12 ноября в 9.05 в Пряжинском районе на 57 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви" 48-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка, ей была оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей выбирать безопасную скорость движения автотранспорта, соответствующую дорожным условиям. Осадки и перепады температур от минусовых до плюсовых показателей могут стать причиной образования гололеда или снежных заносов.