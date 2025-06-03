На трассе в Карелии водитель насмерть сбил лося и пострадал сам

Отечественная легковушка оказалась разбита после трагической встречи с копытным в Сегежском округе.

Авария с участием лося произошла в воскресенье, 15 июня, в Сегежском округе Карелии, сообщили в Госавтоинспекции республики.

На 704 километре трассы «Кола» в 20.40 автомобиль ВАЗ, двигавшийся в сторону Мурманска, сбил внезапно вышедшего на дорогу лося.

В аварии получил травму 40-летний водитель автомобиля. Животное погибло.