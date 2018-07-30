На трассе в Карелии водитель уснул за рулем и совершил ДТП с пострадавшими

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В Медвежьегорском районе иномарка опрокинулась в кювет, пострадала женщина-пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Медвежьегорском районе 52-летний водитель, управляя автомобилем Renault Kaptur, уснул за рулем, в результате чего потерял контроль за движением и съехал с проезжей части в кювет.
В происшествии пострадала 46-летняя пассажирка, которая с полученными травмами госпитализирована.
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