На трассе в Карелии загорелся лесовоз

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18.07.18 10:15
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В Пудожском районе в среду утром произошел пожар в лесовозе, сообщает ГУ МЧС по Карелии.
"18.07.2018 г. в 05:23 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара автомобиля (лесовоз) по адресу: Пудожский р-н, 12 км автодороги "Пудож-Каргополь", - сказано в сообщении ведомства.
В 6 часов возгорание было ликвидировано.
Площадь возгорания составила 2 кв.м, уточнили в МЧС.
"Пострадавших нет", - заключили в управлении.
Двумя днями ранее в Пудожском районе сгорел экскаватор.
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