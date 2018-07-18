На трассе в Карелии загорелся лесовоз

В Пудожском районе в среду утром произошел пожар в лесовозе, сообщает ГУ МЧС по Карелии.

"18.07.2018 г. в 05:23 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара автомобиля (лесовоз) по адресу: Пудожский р-н, 12 км автодороги "Пудож-Каргополь", - сказано в сообщении ведомства.

В 6 часов возгорание было ликвидировано.

Площадь возгорания составила 2 кв.м, уточнили в МЧС.

"Пострадавших нет", - заключили в управлении.

Двумя днями ранее в Пудожском районе сгорел экскаватор.