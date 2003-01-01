Спецмашина съехала в кювет и опрокинулась на бок.
Сегодня днём, 30 сентября, на 11 км трассы 86к-270 вблизи деревни Мишинсельги Пряжинского района съехал в кювет и опрокинулся на бок гружёный лесовоз «Scania», сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли пожарные, наряд ДПС и медики.
— В результате аварии зафиксирован разлив топлива. (…) Произведён смыв, отключён аккумулятор, — добавили в ведомстве.
Водителя лесовоза, пострадавшего в ДТП, оперативно доставили в РБ СЭМП.
Ранее мы писали, что на автодороге «Кола» в Сегежском районе перевернулась фура. 58-летнему шофёру, получившему телесные повреждения, потебовалась госпитализация. Сотрудники ГАИ установили, что во время движения водитель не был пристегнут ремнём безопасности.