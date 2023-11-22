На трассе в Сортавальском районе устранили гребенки, выбоины и просадки

Нарушения обнаружили на автодорогах «Hукутталахти — Ламберг» и «Подъезд к п. Рантуэ».

Выявленные Госкомитетом Карелии по жилнадзору нарушения содержания автодорог в Сортавальском районе были устранены, сообщили в официальном паблике комитета 23 ноября.



Как отметили в группе, по результатам дорожного надзора в октябре этого года на автодороге регионального и межмуниципального значения «Hукутталахти — Ламберг» и «Подъезд к п. Рантуэ» в Сортавальском районе обнаружили нарушения: дефекты покрытия проезжей части в виде гребенок, выбоин и просадок.





«В адрес балансодержателя автодороги КУ РК „УПРАВТОДОР РК“ направлены протокол инструментального обследования дороги и фототаблица выявленных нарушений. В установленные сроки организация сообщила в Госкомитет об устранении подрядчиком нарушений», — рассказали в источнике.

Напомним, автовокзал в Петрозаводске получил положительное заключение стройнадзора после реконструкции.