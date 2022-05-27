На трассе возле Петрозаводска перевернулась фура (ФОТО и ВИДЕО)

Серьезная авария произошла на трассе «Кола» в Прионежском районе.

Авария с участием фуры и легкового автомобиля произошла в Прионежском районе Карелии. Фото последствий ДТП снял корреспондент «Столицы на Онего». Видео появилось на паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по фото, грузовик вылетел с трассы в кювет, где перевернулся. Также в кювете оказался легковой автомобиль марки Toyota — у легковушки разбита передняя часть. ДТП произошло на трассе «Кола» в Прионежском районе, возле поворота в поселок Мелиоративный.

Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

По словам очевидцев, проезд по трассе не затруднен.